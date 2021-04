Gazzetta: De Laurentiis gradisce la scelta di Gattuso di sacrificare Mertens per Osimhen

Rino Gattuso rinuncia a Dries Mertens in favore di Victor Osimhen. E’ accaduto contro la Sampdoria, molto probabilmente accadrà di nuovo contro l’Inter, domenica. Un’esigenza tattica dettata dalla necessità di puntare sulla profondità in fase offensiva, scrive la Gazzetta dello Sport. Una scelta gradita al presidente De Laurentiis, che su Osimhen ha investito circa 70 milioni.

“La profondità che garantisce Osimhen alla fase offensiva è unica. D’altra parte, per averlo, Aurelio De Laurentiis ha investito una settantina di milioni di euro e sta gradendo la scelta dell’allenatore che, in questo modo, sta garantendo visibilità anche alla spesa sostenuta. Ma non è certo per questo che Rino ha deciso di puntare sul nigeriano”.