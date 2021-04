Gasperini: “Puntiamo al secondo posto, la classifica ce lo permette”

L’allenatore dell’Atalanta in conferenza: “Il destino è nelle nostre mani, dobbiamo vincere per evitare preoccupazioni”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Bologna.

Pensiamo ai punti che abbiamo fatto e non quelli che abbiamo perso, perché questi discorsi valgono per tutti. Puntiamo al secondo posto, ne parlo così perché la classifica ce lo permette, dobbiamo vincere per evitare preoccupazioni: il destino è nelle nostre mani. È un campionato entusiasmante.

La squadra sta bene, anche se è la terza partita in otto giorni. Ma è una difficoltà da affrontare. Con la Roma è stata un’ottima gara, ma non dobbiamo esaminare solo le cose negative. Ci sono dei gol che li fa anche un ragazzino o un amatore, non sempre c’è una spiegazione per tutto. Poi c’è sempre l’avversario in campo.

Hateboer sarà convocato, ma ha bisogno di un po’ di rodaggio. Meno restrizioni? Speriamo che il mondo possa ripartire, senza tornare indietro.