Gasperini: “Juve senza Ronaldo? È un problema loro”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha presentato la sfida con la Juventus in conferenza stampa.

Non sarà uno spareggio, magari lo sarà quello della Coppa Italia dove deve esserci per forza un vincitore. I punti pesano di più ma non sarà una partita definitiva. Non arriva in Champions sarebbe un pessimo risultato per loro, per noi è un traguardo fantastico mentre per loro è quello minimo. Io preferirei la qualificazione in Champions rispetto alla vittoria della Coppa Italia, anche se essendo un trofeo poi verrà ricordata di più.

L’assenza di Ronaldo? È un problema della Juve, noi pensiamo solo ad affrontarli. Pessina sta bene, ieri si è allenato in gruppo.

C’è un bel clima, con la tensione giusta. Poi avremo la Roma. È un mese in cui i risultati riguardano la prossima stagione.

Io alla Juve? Se ci sono mai state possibilità, ora sono superate. Non ci penso. Siamo arrivati davanti a tutti ma mai prima dei bianconeri, ma credo sia difficile: sono forti.

Orsato è uno dei migliori arbitri in assoluto. Ha fatto qualche errore in quell’Inter-Juve di tre anni fa e ha pagato, ma anche i grandi giocatori hanno commesso errori.