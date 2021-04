Futsal FF Napoli, stagione da record: 24 vittorie in 24 partite

La FF Napoli, del presidente Perugino e mister Basile, è entrata nel guinness dei primati. Il prossimo anno quattro campane in Serie A

Dopo aver conquistato, lo scorso 20 marzo, la promozione diretta in Serie A con oltre un mese d’anticipo, dominando di fatto il girone D della Serie A2, e dopo aver conseguito, 18 aprile, la vittoria anche nella Coppa Italia di categoria, battendo in finale per 5-0, al temine della cosiddetta “Final Eight”, l’altra neopromossa, nonché vincitrice del girone B, Olimpus Roma (anch’essa imbattuta, fino a quel momento, in stagione…), la squadra di Calcio a 5 “FF Napoli”, con la vittoria conseguita pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Cercola nell’ultima giornata di campionato contro il Futsal Polistena, è riuscita a centrare anche l’invidiabile (e insuperabile!) obiettivo di aver concluso la stagione a punteggio pieno, avendo ottenuto venti vittorie su venti in campionato (e potevano essere addirittura 22 se soltanto la squadra del Taranto non si fosse ritirata ad appena due giornate dal temine del campionato…), alle quali si sommano quelle nella fase finale di Coppa Italia.

Sul campo, sono ventiquattro perché va contata la vittoria all’andata contro Taranto. Ufficialmente ventitré vittorie su un totale di ventitré gare disputate (quella all’andata col Taranto è stata di fatto annullata): una vera e propria impresa quella firmata dai ragazzi della squadra di Fuorigrotta, guidati da mister Basile e dal presidente Perugino, che resterà impressa per sempre, in maniera indelebile, negli annali del Futsal italiano.

Ma, come sempre accade in questi casi, il bello (ma anche il difficile) inizia adesso: confermarsi e continuare la propria marcia anche il prossimo anno in serie A, una serie A che, molto probabilmente, vedrà la partecipazione di ben quattro squadre campane su quattordici: alla neopromossa FF Napoli, alla Sandro Abate Avellino e alla Feldi Eboli (che saranno entrambe impegnate nei prossimi play-off per assegnare il titolo di campione d’Italia), potrebbe aggiungersi, infatti, anche la Real San Giuseppe, alla quale basterà vincere sabato 1 sul campo della già retrocessa CDM Futsal Genova per centrare la salvezza diretta e conquistare così la permanenza in Serie A (permanenza che, invece, in caso di sconfitta o pareggio e contemporanee vittorie della Saviotesta Mantova e della Todis Lido di Ostia, dovrà conquistata mediante i play-out).