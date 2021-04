Do you remember Cavani? L’uragano Matador si abbatte su Manchester United-Roma 6-2

Leggermente meglio rispetto al 7-1 di 14 anni fa. Edinson grande protagonista: due gol, un rigore, un assist. Fonseca e i suoi quasi fuori

Manchester United-Roma 6-2. Sei è meglio di sette. Se Fonseca fosse un allenatore italiano, a fine partita direbbe che la Roma è comunque migliorata a Old Trafford: dal 7-1 di quattordici anni fa in Champions al 6-2 di questa sera in semifinale di Europa League. Con un rigore, quello del 4-2, che resta dubbio per chi segue il calcio da troppo tempo anche se Smalling il fallo lo commette.

La Roma ha i suoi alibi. Nel primo tempo ha perso per infortunio Veretout, il portiere Pau Lopez e Spinazzola. Ha avuto il merito di risalire da 1-0 (gran gol di Fernandes al termine di un’azione Pogba Cavani) con un rigore di Pellegrini e raddoppio di Dzeko su bella azione innescata da Spinazzola e illuminata da Mkhitaryan. Primo tempo: United-Roma 1-2.

Nella ripresa, il tracollo giallorosso, con un parziale di 5-0 per la squadra di casa. Cavani grande protagonista con la doppietta che ribalta il risultato, subisce il fallo da rigore del 4-2. La Roma sparisce dal campo, segnano Pogba e Greenwood.

Quattro gol tra la seconda della Premier e la settima della Serie A ci stanno tutti. Per fortuna, Rashford non era in serata. Fonseca saluta con una prestazione decisamente non fortunata, anche c’è ancora il ritorno. Dopodiché ci sarà Sarri.