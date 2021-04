Dialogo tra Montalbano e Catarella sul coprifuoco alle 22

Accantonata la Superlega, in commissariato il tema caldo diventa quello del coprifuoco e delle trattative interne del governo sull’orario da imporre

Gialla, arancia, russa: pariva che sola di chesta si parliavi cu l’altira ginta…

Muntilbano pi nu pigliari la capa faciva la jurnata sua e pinsava a starisi attinta superattutta il ciriveddra. Pirchia si sapia, issa e comma na sfoglie de cipulla.

Catarelli pariva si fussa accalmata: in Cummissariata non si parliva plus di Superaliga picchia pariva che si fussara apparata nova. Ma Muntilbano accunusciva meliora de omnes i su homina e sapiva che qualicusa de nova saribbi vinuta ad occupari il lura ciriveddra ricettiva alla hostaggia viralia.

Trasuta in cummissariata vidia a Catarelli che stata quasi affussata cu la capa dintra il computeri e nun si addunai macari della sua trasuta.

“Catarè, che ti pigliai?”.

Catarelli (arripigliannasi): “Dutturi, dutturi, mi ascusasse: tinia la capa nel suffritta”.

Muntilbano: “E commio si stavia?”.

C: “Nu pauca cavuda”.

M: “In summa Catarè che stavia vidinda?”.

C: “Nihilo dutturi, circava di accapiri stu facta del guberna sul coperafoca”.

M: “E che ci stavia da accapiri?”.

C: “Nonsi, dutturi, lia sapia da timpa che ia tinga la mi tirra e qualichivulta havia da abbrucciari li ristina e ia havia sa sapiri se potia abbruciari o macari nonsi… “.

Muntilbano principai a santiari mintalminta e circai di non fari forasciri il flussa interna…

“Catarè na che minchia vai dicinna?”.

Catarelli: “Dutturi, ma pirchia si arraggia?”.

M: “Ma che è sta cusa del coperafoca?”.

C: “Ma pirchia nun afferiscia al foca?”.

M: “Sissi, ma a n’ata foca”.

C: “Ma foche antartida?”.

M: “Na foca nganna che ia havissa da mittirta!”.

C: “Dimanno pirdonanza dutturi ma mi affocai”.

M: “E l’havia vista”.

C: “Insumma potia lia aspiegarmia quali fusse il bussilis?”.

M: “Il busilla non ci stavia Catarè, pigliasta foca per foca”.

C: “E qualia foca fussia?”.

M: “Chella fatua”.

C: “Ma post fatua possa appiciari?”.

M: “Ia ti faccia appiciarta commo n’auta dafia”.

C: “Havia pigliari foca ia?”.

M: “No, tia faia pigliari foca all’altira”.

C: “Dutturi mi aiuta lia: mi pirsa nel foca di Dantia”.

M: “Ia t’affugassia”.

C: “In mari?”.

M: “In tirra et in omnia loca”.

C: “Ma pirchia lia fa il loca?”.

M: “Pirchia tibi lo pirda”.

C: “Cusa?”.

M: “Non faia minta locala”.

C: “Lia volia dicirme che sugno na mintula?”.

M: “Pricisa!”.

C: “(…)”.

M: “E ura pirchia t’affrunta?”.

C: “Pirchia lia mi offinna?”.

“Ma pirchia tu havia prisa lucciola pi lantirna”.

C: “E chi fussa la lucilla e chi la lantirna?”.

M: “Non di lucilla si apparla ma di quanno havia da stutari la lucia in strada”.

C: “Ah, ahora accapì: ci trasia il facta che uni non potia scinniri doppa le dicia la sira?”.

M: “Pricisa!”.

C: “Ia haviva capita che nun putiva abbruciari… “.

M: “E chilla ci haviana abbruciata le stintina dintra”.

C: “Ma allura accapisca pirchia a Salvinia ci trasitte la pastinache darrè”-

M: “E cirta: ura iddo non potia fari Papeeta che fina ad una cirta ura”.

C: “E volia papeetiaria plus a longa?”.

M: “Accussia paria”.

C: “Ma Draconia a chill’ura stavia durminna iam… “.

M: “E quinni a iddo non ci ni futtia nihilo… “.

C: “Ma commo fanno a stari nsemmula Draconia e Salvinia?”.

M: “Stanna nsemmula pirchia ci stavia il Guberna di unitate nationala”.

C: “E che fusse?”.

M: “É commo quanno mitta nsemmula l’acque e l’uoglia”.

C: “Ma chella l’uoglia galligie ncoppa all’acqui”.

M: “Pricisa: è chilla Salvinia galliggia supra a Draconia”.

C: “Ma chella sugno li… che galliggiana”.

M: “Tu l’havia dicta Catarelli”.

C: “Viraminta ia l’havia pinsata”.

M: “E allura vattia a cunfissari dal parrina”.

C: “Ma il parrino chi fussia Licta?”.

M:” “(…)”