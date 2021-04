Corsport: “De Laurentiis silenzioso in Lega, spera di essere invitato alla Superlega”

Cairo furibondo con Agnelli, come Genoa Samp e Udinese. Non si sono spaccati i club (tra cui il Napoli) che erano con la Juve contro Dal Pino

Cairo furibondo, De Laurentiis insolitamente calmo. Così scrive il Corriere dello sport a proposito della riunione straordinaria di ieri in Lega Serie A.

«Sei un Giuda». Ieri, tra Cairo e Agnelli, durante la riunione informale tra i club della serie A, sono volate parole grosse. E, davanti all’accusa di tradimento, per di più in quei termini, il presidente bianconero stava per abbandonare il confronto: «Se i toni sono questi, allora tanto vale non andare avanti».

Quello di Cairo, comunque, è stato soltanto l’attacco più pesante di una serie subìti da Agnelli. Prima c’erano stati anche quelli di Preziosi (Genoa), di Ferrero (Sampdoria) e di Campoccia (Udinese). Mentre sono state diverse le società che hanno chiesto a Marotta di dimettersi dalla carica di consigliere federale, non ritenendo che potesse più rappresentare la serie A in Federazione.