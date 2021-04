Corsport: battibecco Elmas-Gattuso, la scaramanzia favorisce il Napoli

Ha fatto rumore ieri l’allontanamento di Elmas dall’allenamento da parte di Gattuso e adesso ci si chiede se il mister lo convocherà per la gara di questa sera contro la Lazio, cosa che è in realtà scontata secondo il Corriere dello Sport

Per Napoli-Lazio, anche quel «posto» è in pericolo, dopo l’«allontanamento» dell’altro giorno dalla seduta atletica. Il caso è destinato comunque a rientrare, come raccontano i precedenti tra Gattuso e Lozano, ma anche tra l’allenatore con Allan, con Ghoulam e con Mario Rui, conclusi sempre con le convocazioni. Curiosità: dopo ogni «battibecco» tra il tecnico calabrese ed un suo calciatore, il Napoli ha poi vinto la partita. Litigare aiuta. O magari lo fanno apposta! Ma il dubbio su Elmas verrà sciolto stamani, con l’elenco dei convocati