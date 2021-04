Corriere: undici club di Serie A pronti a fare causa ad Agnelli per la Superlega

Dopo l’affaire Superlega, circa la metà dei club di Serie A starebbero valutando di fare causa al presidente della Juve, Andrea Agnelli, promotore, insieme a Florentino Perez, del progetto.

“Nuvoloni neri all’orizzonte anche per Andrea Agnelli nei confronti del quale sarebbero 11 i club (trainati dalla Roma, assistita dallo Studio Gop) che stanno meditando di far causa per danni al presidente juventino. Stanno valutando la mossa il Cagliari, il Genoa, il Toro, il Sassuolo, il Bologna e la Samp. Noti i motivi: il manager bianconero da un lato trattava, per nome e per conto delle 20 società, con i fondi come capofila del comitato incaricato per i colloqui; dall’altro orchestrava con Perez l’avvio della Superlega. Il conflitto d’interesse è palese se si considera il tema della modifica del format del campionato nel dibattito con il consorzio: i fondi contemplavano al massimo una riduzione a 18 squadre, mentre Agnelli spingeva per ipotizzare un torneo anche a 16″.