Corriere: per lasciare la Superlega occorreva il consenso di tutti e 12 i club

Nei giorni scorsi, Florentino Perez ha dichiarato che Milan e Juventus non sono realmente uscite dalla Superlega, perché il contratto che le legava al progetto era vincolante. Il Corriere della Sera scrive che per lasciare la Superlega occorreva il consenso di tutti e 12 i club che ne facevano parte.

“Florentino Perez vuole sottolineare come tutti i sottoscrittori (non solo Juve e Milan) fossero vincolati: risulta al Corriere che per lasciare ci volesse il consenso di tutti i 12. I club inglesi, i primi a staccarsi, ovviamente non l’hanno ottenuto. E oggi sono i più a rischio penale, perché tutti gli altri hanno sostenuto di averci provato, ma di aver abbandonato il progetto quando, dopo il forfait dei primi sei, è stato chiaro che la Superlega non poteva più disputarsi”.