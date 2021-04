Clamorosa rimonta del Cagliari che batte il Parma 4-3 e riapre la lotta retrocessione

Lo sfogo di Giulini ha sortito il suo effetto. Il Cagliari perdeva 3-2 al 90esimo. Adesso i sardi possono sperare nella salvezza

Il Cagliari batte il Parma 4-3. Lo sfogo di Giulini, presidente del Cagliari, ha sortito il suo effetto. Il Cagliai ha vinto una partita clamorosa contro il Parma, ha vinto 4-3 e ha riaperto la lotta per non retrocedere. Perdeva 3-1 in casa, perdeva 3-2 nel recupero e poi ha segnato due gol negli ultimi cinque minuti. Il Cagliari è salito in classifica a 25 punti, il Torino (con due partite in meno) è a 27. La Fiorentina è a 30, così come il Benevento che deve ancora giocare.