Breaking News – BBC: Il Chelsea sta preparando la documentazione per uscire dalla Superlega

Il Chelsea esce dalla Superlega. La notizia arriva dal giornalista della BBC Dan Roar che su Twitter annuncia che il Chelsea sta preparando la documentazione per uscire dalla Superlega. La notizia arriva quasi in concomitanza con la protesta dei tifosi a Stamford Bridge.

Nelle prossime ore, quindi entro stasera, anche il City potrebbe fare retromarcia e abbandonare il progetto. Che sembra somigliare sempre di più al golpe in Russia nel 1991.

BREAKING

I understand Chelsea are now preparing documentation to request withdrawing from the ESL

— Dan Roan (@danroan) April 20, 2021