Gazzetta: si va verso l’ok del governo al 25% di tifosi all’Olimpico per l’Europeo

“La Figc ha consegnato questa mattina i suoi progetti per l’Olimpico aperto al ministro della salute Roberto Speranza e alla sottosegretaria Valentina Vezzali. Spira un vento di ottimismo, il Governo sarebbe orientato a dire sì nelle prossime ore. Alla Federcalcio quel sì significa poter scrivere alla Uefa rispettando la scadenza e scrivendo quel “numeretto”, cioè il 25 per cento di capienza, il via libera definitivo”.