Ancelotti: “Ero sicuro che non ci sarebbe stata nessuna Superlega, ma servirà un confronto”

Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, ha discusso in conferenza stampa della Superlega.

Penso che sia stato strano e sorprendente per ogni tifoso. Noi ne abbiamo sentito parlare negli scorsi mesi, ero sicuro che però non sarebbe stata fatta nessuna Superlega. Semplicemente perché sbagliano, non considerano due fattori fondamentali: allenatori e giocatori da un lato e poi i tifosi dall’altro. In genere, queste componenti non vengono mai interpellate nemmeno per i calendari di campionati e coppe. La parte più importante: volevano fare una competizione senza merito sportivo e non è accettabile. Siamo cresciuti con questi valori: i più bravi arrivano a diventare professionisti, i professionisti più bravi vincono. Non l’hanno considerato e quindi hanno sbagliato.

Sicuramente si aprirà una discussione, perché tutti vogliono una Champions più competitiva. È il miglior torneo del mondo ma diventa emozionante soltanto da marzo in poi. Quindi bisogna avere un confronto su questo tema, così come per le leghe nazionali. Ma l’aspetto più importante resta sempre il merito sportivo.