Agnelli alla Reuters: «Un numero importante di club mi ha chiamato per aderire alla Superlega»

Andrea Agnelli ha dichiarato alla Reuters che il progetto Superlega non può proseguire. Con il passare delle ore emergono i dettagli delle sue parole.

“Il progetto non andrà avanti, seppur resti convinto della sua bellezza ma sinceramente non è più in piedi e operativo. Non dirò qui quanti club mi hanno contattato in queste 24 ore per aderirvi: magari mentono ma sono stato contattato da un numero importante di club per aderire. Se sei squadre si fossero staccate, avrebbero minacciato l’EPL (Premier League), la politica l’avrebbe visto come un attacco alla Brexit e al loro schema politico”.