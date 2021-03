Pirlo: “L’eliminazione è stata una bella botta. È normale che si parli di Ronaldo, è un personaggio importante”

L’allenatore della Juve in conferenza: “Nella mia carriera ho perso e vinto tanto, ora dobbiamo ripartire. Ci vorrà grande orgoglio”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha presentato la partita col Cagliari in conferenza stampa.

La squadra si sta riprendendo, è stata una bella botta. Ci vorrà grande orgoglio. Cristiano Ronaldo sta bene, è deluso ed è normale che ci siano voci sul suo conto: è uno dei personaggi più importanti e fa parlare di lui. Nella mia carriera ho perso e vinto tanto, ora dobbiamo ripartire perché la stagione non è finita. Il progetto degli ultimi anni prevedeva l’arricchimento con giocatori di una certa caratura, è impossibile fare una squadra di soli giovani. Sarà così anche in futuro. Abbiamo commesso degli errori e quando capita in competizioni così importanti può capitare di uscire e ne prendiamo atto.

Abbiamo spiegato ai giocatori cosa vuol dire la Juventus e sono entrati subito con questa mentalità, non abbiamo dovuto ribadirglielo.

Demiral e Ramsey hanno problemi fisici, oltre a Dybala e Bentancur. Gli altri sono tutti a disposizione. Buffon non è al meglio.