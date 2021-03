Pioli: «Una buona gara non è sufficiente per battere un Napoli di così grande qualità»

Dopo la sconfitta per 0-1 a San Siro da parte del Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico del Milan, Stefano Pioli.

Vi sono mancati i titolari?

«No, i titolari no perché la squadra era competitiva, abbiamo trovato squadra di grande qualità, non credo abbiamo concesso tanto. Non è stata una gran partita nostra a livello tecnico, troppi passaggi sbagliati anche senza pressione avversaria, e poi il gol preso quando stavamo facendo più di loro. Dovevamo essere più intensi e veloci».