Moratti: «Volevo Hamsik all’Inter, ma De Laurentiis mi disse che non lo avrebbe venduto»

L’ex presidente nerazzurro a Radio Kiss Kiss Napoli: “Errore nostro non prenderlo quando lo slovacco era al Brescia”

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di “Radio Goal”. Ha commentato la partita di ieri sera tra Milan e Napoli.

“Il risultato di Milano ha fatto sì che l’Inter abbia acquisito un buon vantaggio. Il Napoli ha meritato la vittoria sui rossoneri, rientrando a pieno merito nella corsa per la Champions League. La scaramanzia è d’obbligo nel calcio, meglio non dir nulla. Ma credo che l’Inter possa amministrare il vantaggio. La Juventus ha una gara in meno, ma ce l’ha col Napoli”.