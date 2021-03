Màkari, la nuova fiction Rai tratta dai libri di Gaetano Savatteri

Girata dagli stessi sceneggiatori di Montalbano, ha come regista Michele Soavi. Su Rai 1 lunedì e martedì prossimi e su Raiplay

Gaetano Savatteri è un autore siciliano che scrive per Sellerio e dai suoi testi persi in antologie sul giallo è stato tratto “Màkari”. La nuova fiction Rai-Palomar girata in Sicilia nella provincia di Trapani a San Vito Lo Capo e nella Baia omonima ha al centro la figura dandy del 40enne Saverio Lamanna (Claudio Gioè),“il tipico siciliano brillante e intelligente, disincantato per difesa e per atteggiamento”, uno scrittore-giornalista che ha appena perso il posto come portavoce di un sottosegretario al Viminale e che torna a Màkari e ritrova la Baia di Santa Margherita, Isulidda, Acque Fredde…

Ha perso la madre da poco Saverio e la ritrova in forma di ideogramma nella casa delle vacanze che ora sarà lui a riattare per viverci questo momento di precariato lavorativo e vitale. Ma nel ritorno in Sicilia Saverio ritrova l’amico di infanzia Peppe Piccionello (Domenico Centamore) che diventerà il suo Catarella, prezioso e sentenzioso. S’innamora anche, Saverio, di Suleima (Ester Pantano) una studentessa-cameriera della Sicilia Orientale che ha i tratti arabi di una bellezza potente. Cosa ci fa nella casa di vacanza familiare? Occupa il tempo recuperando il passato – le Cassatelle alla ricotta – e divenendo suo malgrado investigatore lucido ed illuminista che affianca il maresciallo dei Carabinieri Guareschi (Sergio Vespertino) ed il vice-questore traffichino Randone (Flippo Luna). Bambini spariscono e c’è da aiutare un cugino di Peppe che ha perso il lavoro in una cava di marmo: Saverio è lì per aiutare con le sue armi – una logica stringente che si accende piano e la sua penna – chi ha bisogno delle sue doti quiescenti. La fiction è girata dalla stessa banda di sceneggiatori di Montalbano ed ha come regista Michele Soavi (su Rai 1 lunedì e martedì prossimi e su Raiplay).

La Sellerio per agevolare il lettore-spettatore manda in libreria “Quattro indagini a Màkari (pagg. 352, euro 15)” che riassume le indagini di Lamanna che sono state trasfuse nella miniserie. Savatteri scrive come uno siciliano moderno disincantato anch’egli come Saverio e cerca di stare lontano nella prosa dalla struttura precostituita della Sicilia da vendere ai turisti; ma il sangue letterario di Sciascia e dei suoi discendenti in asse letterario si sente. Sarà questo nuovo siciliano borghese e contemporaneo – ma con i piedi ben saldati nella sicilianitudine – a salvare questa terra matta dove il sole batte otto mesi l’anno?