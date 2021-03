L’Italia sospende in via temporanea e precauzionale l’utilizzo del vaccino AstraZeneca

Lo ha comunicato l’Agenzia per il farmaco italiana (Aifa). A breve saranno fornite le “ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose”

L’Agenzia per il farmaco italiana, Aifa, ha comunicato la sospensione immediata del vaccino AstraZeneca. La decisione, valida per tutto il territorio italiano, è arrivata in via precauzionale e temporanea, «in linea con quanto deciso da altri Paesi europei».

Aifa — che sta indagando per stabilire se vi fossero legami causali, al momento esclusi, tra i decessi (dovuti alla formazione di coaguli nel sangue) e la vaccinazione — ha annunciato che comunicherà appena possibile le modalità di completamento della vaccinazione per tutti coloro che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca.

La somministrazione del vaccino AstraZeneca è stata sospesa, in tutto o in parte, e comunque sempre in forma temporanea e precauzionale, anche in altri Paesi, in Europa e non solo. I paesi che per ora hanno sospeso il vaccino AstraZeneca sono Germania, Francia, Danimarca, Norvegia, Bulgaria, Islanda, Irlanda, Paesi Bassi, Indonesia. Anche la Thailandia, in un primo momento, aveva deciso di fermarsi, ma ha poi cambiato idea e riprenderà domani a somministrare il vaccino.

Austria, Estonia, Lettonia, Lituania e Lussemburgo, invece, hanno ritirato solo le dosi provenienti da un lotto su cui sono in corso indagini.

L’Agenzia Europea per i medicinali (Ema) ha ribadito più volte, negli ultimi giorni, che il vaccino AstraZeneca è da considerarsi sicuro. Martedì arriverà un nuovo giudizio sulla sicurezza del vaccino da parte dell’autorità europea. L’Ema, in particolare, ha spiegato che il numero di eventi tromboembolici nelle persone vaccinate non è superiore a quello osservato nella popolazione generale. Anche l’Oms, l’Organizzazione mondiale della Sanità, ha fatto sapere che non c’è alcun motivo per smettere di somministrare il vaccino.

Domani l’EMA invierà un nuovo parere in merito al vaccino.

La decisione della sospensione delle somministrazioni del vaccino Astrazeneca da parte di Aifa è stata assunta dopo un colloquio tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza. Durante la giornata, spiegano fonti del Ministero della Salute, il ministro ha avuto colloqui con i colleghi di Germania, Francia e Spagna.