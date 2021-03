Lega e Figc vogliono chiedere l’intervento della Vezzali per uniformare i comportamenti delle Asl

Lo scrive Tuttosport. L’idea è di agire sul sottosegretario allo Sport per avere una presa di posizione del Cts

Ieri sera la Lega ha ufficializzato il rinvio di Inter-Sassuolo in virtù del blocco delle attività della squadra da parte dell’Ats Milano. Una decisione certo non presa con piacere dalla Lega che però, scrive Tuttosport, ha “preferito non innescare ulteriori tensioni e battaglia di giurisdizioni”.

Ma l’intenzione di arrivare ad un’uniformità di giudizio c’è.

“L’intenzione, casomai, è quella di cercare in fretta di ritrovare una uniformità di giudizio da qui alla fine del campionato e per riuscirci potrebbe essere utile il fatto che sia stata appena nominata una sottosegretaria allo Sport dal governo Draghi: l’intenzione, in collaborazione con la Figc, è quella di rivolgersi a Valentina Vezzali affinché vi sia una presa di posizione uniformatrice da parte del Cts. Altrimenti non resterà che incrociare le dita, sperando che i casi siano pochi e confidando sul fatto che, con l’eliminazione dei club italiani dalle Coppe, vi siano più date a disposizione per i recuperi”.