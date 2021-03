La sorpresa è il Milan senza rigori, Mazzoleni in versione solita ma stasera era Pasqua

Hysaj in versione Psg, Maksimovic in versione “Mo’ ‘a ngarro na partita”, Donnarumma in versione guappa, intanto Politano segna di destro

😍 Hysaj in versione Psg, Maksimovic in versione “Mo’ ‘a ngarro na partita” Mazzoleni in versione solita ma stasera era Pasqua… La sorpresa è il Milan senza rigori. La certezza è che il Milan questo è… Noi siamo più di questo…Molto di più

Kalidou torna a fare l’obelisco. Fabian alza la mano e schiaffeggia i chiacchieroni. Demme è un Chihuahua fastidioso. Poet rischia di essere accusato di bullismo tra Kessie e Tonali. Ma siamo sicuri che il nostro centrocampo sia tanto scarso? Dai ja…Parlate d’altro…

😁 Ospina dopo le parate tiene la faccia di quello che torna da una serata e si trova il verbale ngopp ‘a machina. Ma pecché?

😎 Hernandez in versione CR7 da rosso diretto. Donnarumma in versione guappa, sbraita, corre, urla….Ma intanto oh Matteo addirittura di destro ti ha fatto goal…Ma cosa mi dici mai? Avrà detto allo zio… GigioGigio…

😏Mertens ciondola, Osimhen pare ‘a zeppola ‘ San Giuseppe crea e difende. Bakayoko entra ed è una escape room, genera panico e gli altri cercano soluzioni… Ma nun se po’ fa niente?

😂Abbiamo battuto una squadra da scudetto nonostante gli assenti e con una rosa scarsa… La faccina la spiega.

🤪 Torniamo a vincere in trasferta, torniamo a vincere due partite di fila, torniamo a vedere l’Europa….Nonostante tutto, a questi ragazzi va dato un abbraccio grande quanto tutta la città, Gli hanno detto di tutto pur di nascondere la polvere sotto al tappeto…Ma stasera sono felice…

off-topic. Chiamatelo CR7 punti….Chiedere a Cragno

Sempre e Comunque

Forza Napoli

❤