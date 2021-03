Il calcio nelle slot machine

Calcio nelle slot-machines: quando lo sport incontra il gioco

Lo sport è una delle attività preferite in tutto il mondo, è una passione che unisce, diverte e fa sognare da sempre. Forse è per questo che molti giochi a tema calcio, come ad esempio le slot machine, sono tra i più apprezzati nel settore dell’intrattenimento, riscuotendo un enorme successo.

In un periodo come questo, in cui le restrizioni per l’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno portato alla chiusura di sale da gioco e casinò, chi ha voglia di divertirsi si è riversato su internet, alla ricerca dei migliori casinò online.

È qui infatti che ormai si articola la maggior parte dell’offerta del settore: dai giochi di carte come il poker o il blackjack, ai grandi classici come le slot machines o le roulette, sono tantissime le piattaforme che offrono un’ampia gamma di giochi a disposizione e ricchi bonus di benvenuto.

Tra le tante attività di gioco previste, da sempre cavalcano l’onda della popolarità le slot machines. Semplici e intuitive, hanno poche regole da imparare e vengono incontro ai gusti personali di ogni giocatore, seguendo il più delle volte un tema specifico e accattivante, come ad esempio lo sport, il cinema o il fantasy.

Tra le più gettonate, le slot a tema calcistico. Ma quali sono le migliori con cui giocare se ci si vuole divertire anche se si è in zona rossa?

Football: Champions Cup

Popolare video slot creata da NetEnt in cui per giocare basta scegliere la propria squadra, partecipare al torneo dei Free Spins e cercare di fare gol per ottenere delle vincite in gettoni.

La slot porta l’utente direttamente sul campo di calcio ed è caratterizzata da 5 rulli, 3 righe e 20 linee, Bonus Game, Free Spins e Wild sostitutivi sovrapposti per aumentare le proprie chance di vittoria. La scelta della posta in gioco è davvero ampia: da un minimo di 2 cent a un massimo di 100 euro.

Il Bonus Game in particolare viene attivato quando almeno tre simboli Bonus appaiono sui rulli. Giocare un Bonus Game equivale ai calci di rigore: se il giocatore riesce a parare un tiro e a impedire un gol avversario, l’utente ottiene un moltiplicatore, ma la squadra avversaria aumenta il proprio punteggio; se invece il giocatore riesce a portare a segno un gol, la propria squadra aumenta il punteggio e l’utente riceve la vincita in gettoni.

Champions Goal

Altra video slot creata da Elk Studios, simula un derby tra squadra rossa e squadra blu, e porta l’utente in un contesto coinvolgente curato da una grafica accattivante e un sound fedele a una reale partita. Contiene 5 rulli con 20 linee con icone blu che pagano da sinistra verso destra, e quelle rosse che invece pagano da destra verso sinistra.

Il Wild è rappresentato dal logo della slot e sostituisce tutti gli altri simboli, tranne quelli speciali.

È possibile ottenere i Free Spins collezionando 3 coppe, mentre il pallone cancella tutti i simboli su quella fila.

La posta in gioco parte da un minimo di 20 cent a giro fino a 100 euro, adattandosi davvero a tutti i tipi di portafoglio e dando la possibilità di una vincita massima di 200 mila euro.

Foxin’ Wins Football Fever

Creata da NextGen Gaming, questa slot fa mettere il giocatore nei panni di Fox, una simpatica volpe che all’interno di una partita di calcio, è pronta a tutto per accaparrarsi le vincite.

Il gioco prevede 5 rulli, 25 paylines nel classico schema della griglia 5×3 e un tripudio di colori e suoni, in una grafica simpatica e accattivante che strizza l’occhio al mondo dei cartoons.

Vivace anche il sound, che passa dai classici cori da stadio, utili per il coinvolgimento dell’utente, ai jingle in caso di vincite o di rotazione dei rulli.

La posta in gioco parte da un minimo di 25 cent, rendendola accessibile davvero a tutti (ovviamente maggiorenni!). Presente anche la funzione Super Bet che, con una posta in gioco leggermente maggiore (35 centesimi o 50 centesimi), dà la possibilità di avere una vincita altamente probabile.

Insomma, le slot machines restano in cima tra i giochi più apprezzati: sfruttando sapientemente funzioni come Free Spins o Bonus Game ci si potrà divertire e perché no, anche accaparrarsi una ricca vincita.