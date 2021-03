Gasperini: “In una stagione così, può capitare che si lascino dei punti. Non abbiamo la presunzione di battere il Real Madrid”

L’allenatore dell’Atalanta in conferenza: “Non è facile mantenere un certo rendimento. Siamo ancora dentro, vogliamo fare una grande gara”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha presentato la partita col Real Madrid in conferenza stampa.

Il Real Madrid era favorito già prima, adesso lo è anche di più, ma siamo ancora in grado. Vogliamo fare una bella figura e rendere la partita competitiva. Non abbiamo la presunzione di voler battere il Real a tutti i costi, ma vogliamo fare una gran gara, sperando che sia sufficiente. Possiamo soltanto vincere, siamo ancora dentro. La gara di domani può rappresentare una svolta per la stagione.

Benzema è uno degli attaccanti più forti del mondo, ma il Real Madrid non ha solo lui. Se sapremo reggere l’urto, potremo capire quali saranno le nostre occasioni. Ci siamo tutti, tranne Hateboer e Sutalo infortunati, lo squalificato Freuler e Kovalenko che non è in lista.

In una stagione così compressa, può capitare che si lascino dei punti, non è facile mantenere un certo rendimento.