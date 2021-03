Corsera: furti ai calciatori, il Psg paga delle guardie private

Dopo gli ultimi episodi in casa di Angel Di Maria e Marquinhos, il club ha assunto come responsabile della sicurezza Michel Besnard, ex capo degli agenti di scorta di Nicolas Sarkozy

Dopo gli ultimi due episodi di furti registrati domenica scorsa, quando sono state prese di mira le abitazioni e i familiari di Angel Di Maria e Marquinhos, appare oramai chiaro che i calciatori del Psg sia obiettivo dei malviventi. Proprio durante il match Psg-Nantes infatti alcuni banditi sono entrati in casa dell’argentino mentre vi erano moglie e figlie, più tardi si è venuto a sapere che la stessa cosa era accaduta al difensore brasiliano, dove i ladri avevano picchiato e minacciato il padre rinchiudendolo con i due figli piccoli del calciatore.

Con quelli di domenica i furti ai danni dei calciatori del club francese sono in totale quattro dall’inizio della stagione, motivo per cui la società ha deciso di proteggere i giocatori pagando delle guardie private, come riporta il Corriere della Sera.

Il responsabile della sicurezza della squadra è Michel Besnard, ex capo degli agenti di scorta di Nicolas Sarkozy quando questi era presidente, all’Eliseo