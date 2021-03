Boniek: «Solo in Italia sono contenti se escono dalle Coppe, è ridicolo»

“Quando giocavo io le coppe erano il terreno preferito dei grandi interpreti e mai nessun allenatore si è permesso di dire che si stesse meglio senza”. Ma ora l’eliminazione dall’Europa pare diventata quasi una panacea: l’Inter vince lo scudetto “grazie” all’addio precoce alla Champions, e il Napoli alla prima settimana senza l’incomodo delle partite ogni tre giorni batte il Milan e si riattacca al treno-Champions. Zibi Boniek sottolinea questo “paradosso ridicolo” (parole sue), intervistato da Zazzaroni sul Corriere dello Sport: prima ci si danna l’anima per arrivarci, in Europa, e poi ci si mostra sollevati quando si esce. Una intervista molto interessante.

“Trovo che sia un’esclusiva italiana – dice il presidente della federcalcio polacca – non mi risulta che la stampa di altri Paesi – Inghilterra, Spagna, Germania, Portogallo – abbia mai affrontato questo tema…In Italia lavori tutto l’anno per qualificarti alla Champions e subito dopo l’eliminazione ti mostri quasi sollevato perché puoi concentrarti sul campionato, è un paradosso ed è ridicolo. Non ne faccio una questione di professionalità, probabilmente incidono allenamenti meno intensi che altrove e pressioni che qualcuno non riesce a gestire. Anche l’atteggiamento tattico e la mentalità hanno un loro peso. Eppure le rose sono ampie, rispetto a venti e trent’anni fa gli allenatori hanno almeno una ventina di giocatori più o meno dello stesso livello e possono alternarli. Questa è senz’altro una stagione particolare, ma il covid ha messo in crisi tutti i Paesi, non solo l’Italia”.