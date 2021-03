Basta lunghe attese alla Var, Fifa pronta a lanciare il “fuorigioco semiautomatico”

La nuova tecnologia, simile a quella del gol-non gol, è stata testata al Mondiale per club. Nei prossimi giorni il rapporto finale

Quei lunghissimi minuti di attesa, mentre in sala Var tracciano linee ortogonali al millimetro per verificare che l’angolo del gomito dell’attaccante non sia oltre l’alluce del difensore, per poi assegnare o annullare un gol. Basta guardalinee che alzano la bandierina solo ad azione terminata, dopo che nel frattempo può essere accaduto di tutto. Basta fuorigioco “artigianale”. La Fifa è pronta a lanciare il “fuorigioco semiautomatico”.

La FIFA rilascerà a brevissimo un rapporto sulle prove della rivoluzionaria tecnologia di tracciamento degli arti che identificherebbe immediatamente il fuorigioco, che ha testato durante la Coppa del Mondo per club del mese scorso in Qatar. I risultati dovrebbero essere rivelati nei prossimi giorni.

La FIFA che spera di aver sviluppato uno “strumento di supporto simile alla tecnologia della linea di porta”. La volontà politica, scrive il Daily Mail, è di approvarla il prima possibile.