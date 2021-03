Allan: «Mio figlio ama Ronaldo, ma non gli permetto di avere la maglia della Juve»

L’ex centrocampista del Napoli, Allan, ha parlato a Liverpool Echo della passione calcistica dei suoi figli: amano Cristiano Ronaldo e questo non è molto gradito al brasiliano, che ha indossato la maglia azzurra per tanti anni.

«Mio figlio ama il calcio, guarda continuamente le partite e indossa sempre la maglia dell’Everton o quelle delle altre squadre in cui ho giocato. E’ la mia motivazione più grande insieme alla sorella. E’ un grande tifoso di Cristiano Ronaldo, quindi ha sempre addosso anche una maglia di CR7. Ma visto che non gli è permesso avere la maglia della Juventus con scritto Cristiano, perché i bianconeri sono grandi rivali del Napoli, a casa siamo pieni di maglie di Ronaldo… ma del Real Madrid. Ed è normale, i ragazzi sognano di segnare sempre tanti gol e i loro idoli sono gli attaccanti. Mio figlio non fa eccezione».