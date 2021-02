Ziliani: Agnelli e la crisi, c’è chi può dare le carte e giocare facile

Il commento su Il Fatto Quotidiano: la Juve ha iscritto a bilancio 241 milioni per Chiesa, Kulusevski, Arthur e Morata e vuole la Champions a numero chiuso

Paolo Ziliani, noto giornalista, ha commentato le parole di Andrea Agnelli sulla crisi nel suo editoriale per Il Fatto Quotidiano, di cui si riporta un estratto.

Il club bianconero ha infatti iscritto a bilancio 186 milioni per gli acquisti di Chiesa, Kulusevski e Arthur più 55 (per un totale di 241) nel più che probabile caso di conferma d’acquisto di Morata. Come noto, tra le tante proposte portate avanti da Agnelli nella doppia veste di presidente Juventus ed Eca, c’è anche quella di ritoccare il format della Champions League creando una sorta di numero chiuso che assicuri la partecipazione, con relativi ricchi appannaggi economici, ai principali top club dei cinque Paesi dominanti.

Insomma, Covid o non Covid, c’è chi può dare le carte e giocare facile. E la crisi pandemica c’entra come i cavoli a merenda. Diciamolo almeno.