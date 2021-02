Zielinski: «Ci manca qualcosa a centrocampo. La colpa è nostra, siamo noi che andiamo in campo»

«Non è che andiamo in campo per perdere o pareggiare, cerchiamo di dare tutto, ma manca un po’ di cattiveria sotto porta».

Nel post partita di Granada-Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Piotr Zielinski.

Il solito Napoli, la squadra è apparsa in difficoltà nell’approcciare la gara.

«E’ difficile spiegare, sapevamo che il Granada è tosto, pressa bene, è mancato qualcosa, penso che quei due gol potevamo evitarli, dobbiamo evitare quegli errori che poi ci condizionano la partita. Il primo tempo non è stato fatto bene, il secondo meglio».

Stanno pesando le assenze?

Date sempre dimostrazione di essere con Gattuso, ma in campo mancano i risultati.

«Non è che andiamo in campo per perdere o pareggiare, cerchiamo di dare tutto, ma manca un po’ di cattiveria sotto porta, creiamo qualcosa ma poi anche io non ho saputo fare meglio. E’ un aspetto dove dobbiamo migliorare».