L’elezione del presidente della Figc è un passaggio fondamentale per il calcio italiano. Ora, più che gli interessi e le ambizioni personali, contano le urgenze del sistema

Ivan Zazzaroni commenta sul Corriere dello Sport l’importante giornata di elezioni per la Figc, che vede contro l’attuale presidente Gravina e Cosimo Sibilia. Negli ultimi giorni di campagna elettorale è accaduto di tutto in vista di questa votazione che è importantissima per il calcio italiano

l’ideale sarebbe che Gravina portasse a termine il suo ciclo con il sostegno di un dirigente esperto e sensibile quale è Sibilia, che da mesi, tuttavia, si sente preso in giro: ma ora, più che gli interessi e le ambizioni personali, contano le urgenze del sistema