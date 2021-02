Un libro celebra Sivori “Maradona prima che arrivasse Maradona”

“È stato grande, ma non sarà mai definito il più grande, come sarebbe accaduto se fosse vissuto in un mondo tecnologicamente colorato”

Sono 16 anni che è morto Omar Sivori. Un “Maradona prima che arrivasse Maradona”. Così scrive Andrea Bosco in ‘Sivori, l’angelo con la faccia sporca’, libro che celebra un talento infinito che “ha avuto la sfortuna di vivere in un’epoca con poca televisione”. Ne parla il Corriere della Sera. Sivori ha vissuto “nel calcio della poesia, con irriverenza e maestria. È stato grande, ma non sarà mai definito il più grande. Come probabilmente sarebbe accaduto se fosse vissuto in un mondo tecnologicamente colorato”.

Nel libro si parla ovviamente della sua tappa napoletana: “ci andò ovviamente in treno e non riuscì nell’impresa riuscita solo a Maradona, quella di vincere lo scudetto. Però quando diventò commentatore sportivo e gli facevano la fatidica domanda se era stato meglio Pelé o Diego, lui si mordeva la lingua per non dire «ci sarebbe un certo Sivori…» “.

E quando l’Avvocato Agnelli, che lo adorava, disse che Platini era stato il numero 10 più grande della storia della Juve, Sivori non si trattenne, e nella sua rubrica sul Corriere della sera scrisse: «Caro Avvocato non mi ci trovo messo in coda a Michel…»