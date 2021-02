Torna Fabian tra i convocati del Napoli (senza di lui il Napoli ha perso 3 partite su 7)

Ovviamente smentiti dai fatti i tifosi del Napoli (noti competenti di calcio) che additavano Fabian come uno dei fondamentali problemi

Fabian Ruiz torna tra i convocati del Napoli dopo una lunga assenza per Covid. Lo spagnolo partirà con la squadra per Bergamo dove domani sera gli azzurri di Gattuso si giocheranno contro l’Atalanta la possibilità di conquistare la finale di Coppa Italia che sarebbe la seconda consecutiva per il Napoli dopo quella vinta lo scorso anno contro la Juventus.

Quando Fabian fu colpito dal virus, più di un tifoso esultò. La competenza dei tifosi del Napoli è proverbiale. In tanti, tra i tifosi del Napoli, ritengono Fabian un palla al piede. Vale la pena ricordare che Fabian è tra i pochi validi giocatori di questa rosa, e tra i pochissimi ad avere mercato. Ovviamente i tifosi sono stati smentiti dal campo: senza Fabian, il Napoli ha giocato sette partite e ne ha perse tre: la Supercoppa contro la Juventus, a Verona e a Genova contro il Genoa. Tre le vittorie: contro la Fiorentina e il Parma in campionato e contro lo Spezia in Coppa Italia. Un pareggio: contro l’Atalanta in Coppa Italia.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi, Costanzo (maglia 38), Zedadka (maglia 3).