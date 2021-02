Top e Flop – Muriel incontenibile, Osimhen lento, banale e scontato

Prestazione sontuosa per Martinez, pericolo costante per i difensori del Milan. Giornata decisamente no per Romagnoli

I Top e Flop della 23esima giornata di Serie A

Top

Ronaldo (Juventus) chiude il match nel primo tempo con una doppietta in elevazione. Sul secondo goal mette in evidenza tutte le sue doti atletiche che sono fuori dal comune.

Muriel (Atalanta) inarrestabile, incontenibile. Si allarga spesso a sinistra quando nel secondo tempo dipinge un chirurgico assist per Zapata. Il goal è una prodezza degna di un top player.

Martinez (Inter) prestazione sontuosa e mostruosa per l’attaccante neroazzurro. Sblocca il derby con un colpo di testa facile facile, fa ammonire Kjaer ed è un pericolo costante per i difensori del Milan. Che dire del fantastico assist che vale il momentaneo 0-2.

Flop

Romagnoli (Milan) giornata decisamente no per il centrale rossonero. Fuori posizione in occasione del primo goal di Lautaro Martinez non chiude in occasione del raddoppio nerazzurro.

Osihmen (Napoli) lento, banale, scontato. In avanti non convince. Anticipato spesso e volentieri dai difensori orobici non riesce mai a rendersi davvero pericoloso. Davvero male per l’acquisto più caro della storia del Napoli.

Hickey (Bologna) con un singolo episodio rovina tutto. Uno sconsiderato intervento con il piede a martello su Muldur lascia il Bologna alla mezz’ora del primo tempo in 10. Un Bologna che stava vincendo, con merito, 0-1.