Tardelli: Agnelli-Conte senza classe e intelligenza, chiedano scusa agli sportivi

La rubrica su La Stampa: Pirlo va ringraziato per la sua pacatezza, mai irrispettoso contro gli arbitri. Scusarsi non è segno di debolezza ma di forza

Marco Tardelli, ex calciatore della Juventus e oggi opinionista, ha scritto su La Stampa la sua idea della lite tra Antonio Conte e Andrea Agnelli dello scorso martedì.

Classe ed intelligenza che sono mancate martedì all’Allianz Stadium da parte di tutti gli attori coinvolti in questa ennesima sceneggiata sul tappeto verde.

Mi piacerebbe tanto che si rivedessero, riuscendo a capire il danno che in questo modo fanno al calcio. Che per una volta avessero la forza di chiedere scusa agli sportivi ed allo Sport. Scusarsi non è segno di debolezza, al contrario, di forza.

Ed un grazie vorrei dedicarlo ad Andrea Pirlo per la sua pacatezza, mai sopra le righe, mai irrispettoso nei confronti della classe arbitrale, che gli ha conquistato la credibilità che merita.