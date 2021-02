Sky: la probabile formazione del Napoli contro l’Atalanta

Confermata la difesa vista col Granada, difficile che Koulibaly torni già in campo. Politano sarà provato in allenamento, se non ce la fa c’è Elmas

Sky Sport ha riferito la probabile formazione del Napoli in vista della sfida di domenica contro l’Atalanta. In porta ci sarà ancora Meret, la difesa sarà la stessa di giovedì contro il Granada. A centrocampo Fabian Ruiz, Bakayoko e Zielinski, mentre il tridente offensivo sarà composto da Politano, Osimhen e Insigne.

Difficile (ma non impossibile) vedere Koulibaly in campo già dal primo minuto. In dubbio Politano dopo i problemi accusati a Granada: se non ce la dovesse fare, pronto Elmas. Demme invece proverà domani in allenamento.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Gennaro Gattuso.