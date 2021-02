Severgnini: anche Agnelli, come Conte, dovrebbe chiedere scusa per quanto visto allo Stadium 

Sul Corriere della Sera torna sulla lite tra i due. “Anche per i presidenti la grandezza passa per queste cose”

Sul Corriere della Sera, Beppe Severgnini torna sulla lite Conte-Agnelli e scrive che così come ha fatto il tecnico dell’Inter, anche il presidente della Juventus dovrebbe chiedere scusa per le sue parole dalla tribuna.

“Un bravo allenatore è appassionato, e — anche se non dovrebbe — ogni tanto esagera. Un grande allenatore ammette di aver sbagliato. Nessun insulto poteva giustificare il gestaccio allo Juventus Stadium in diretta Rai. Antonio Conte lo ha capito e ha chiesto scusa. Andrea Agnelli ora dovrebbe fare lo stesso: anche per i presidenti la grandezza passa per queste cose”.