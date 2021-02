Sconcerti: Pelé inventava calcio, Ronaldo lo chiude. E’ stato il miglior attaccante del dopoguerra

Cristiano Ronaldo ha raggiunto Pelé nella classifica dei marcatori universali, ma è sbagliato paragonarli, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. In primo luogo, il calcio, ai tempi di Pelè, era una cosa diversa, a partire dal terreno di gioco, dalla forma del pallone e dal tessuto di cui era formato. Oggi è cambiato persino il fisico dei calciatori.

E Sconcerti arriva a Ronaldo. Scrive:

“è stato a mio parere il miglior attaccante del dopoguerra. Non ricordo altri attaccanti che abbiano avuto la sua costanza nel gol e la sua semplicità di conclusione. Ronaldo non dribbla, evita. Non va oltre l’avversario, lo scansa con la sua finta a rientrare sul destro. La sua differenza comincia lì, ma con la finta prepara soltanto la sua prodezza. Ronaldo è tutto nella precisione del tiro e nel saperlo incrociare con potenza. Il tiro trasversale è sempre un problema per il portiere perché gli toglie indipendenza nell’intervento. Non può decidere dove buttarsi perché non conosce ancora la traiettoria. Può solo andare d’istinto. Ma se il tiro è preciso e forte, è sempre gol. Ronaldo ha questo miracolo, sa farlo”.