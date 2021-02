Sconcerti: la partita più modesta della stagione della Juve, è un problema di guida e carisma

Lo scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, a proposito di Porto-Juve, partita di Champions finita con la sconfitta dei bianconeri. La Juve non c’è, scrive, “manca”.

“La povertà è evidente, non c’è uno che abbia la forza di imporre idee. Dai difensori, ai tre di centrocampo, la palla scorre via prevista, come non fosse nemmeno la Juve”.