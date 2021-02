Pirlo: “Col Napoli buona partita ma ci è mancato il risultato”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha presentato la partita di Champions League col Porto in conferenza stampa.

Sarà una partita complicata, il Porto sa difendersi molto bene, un po’ come l’Atletico Madrid. Servirà pazienza e non forzare la giocata perché sanno ripartire. In Champions ci sono tante squadre che vogliono vincerla, noi siamo a livello delle altre ma qualcuna è più avvantaggiata. Purtroppo non potrò scendere in campo ma bisogna stare attenti perché si gioca su 180 minuti quindi non è decisiva domani.

Napoli? Siamo a metà stagione e siamo in corsa per tutti gli obiettivi, sabato è stata fatta una buona partita ma ci è mancato il risultato. Bonucci e Dybala non sono disponibili, Ramsey sì. Leonardo non stava bene da alcuni giorni, oggi ha avuto un altro problema. Morata non è nel periodo migliore, ma è contento e sta bene, deve soltanto tornare a segnare. Crediamo in lui. Kulusevski titolare? Valuteremo domani chi far partire dal primo minuto.