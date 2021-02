Schira: «Se stecca con Atalanta e Juve, Gattuso rischia l’esonero immediato»

È intervenuto su Twitter l’esperto di mercato Nicolò Schira che scrive dopo la settima sconfitta in campionato del Napoli di Gattuso, la 18esima su 60 partite.

La settima sconfitta in 20 gare di Serie A rimette sul banco degli imputati Rino #Gattuso. Il feeling con #DeLaurentiis è ai minimi termini e il contratto in scadenza non verrà rinnovato. Se il tecnico stecca anche in Coppa Italia e la sfida con la Juve rischia esonero immediato.