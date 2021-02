Repubblica: i conti dell’Inter finiscono nel mirino della Covisoc

Al club sono stati chiesti chiarimenti in merito allo slittamento dei pagamenti di alcune mensilità arretrate e alla liquidità attualmente disponibile. Suning replica: possiamo pagare fino a giugno

La questione societaria dell’Inter si arricchisce di nuovi dettagli. Secondo quanto scrive Repubblica, il club nerazzurro è nel mirino della Covisoc, la commissione vigilanza che ha il compito di sorvegliare la solidità finanziaria dei club di calcio professionistici.

Ai dirigenti dell’Inter sarebbe arrivata una richiesta di chiarimenti in merito soprattutto alla vicenda dello slittamento dei pagamenti di alcune mensilità arretrate e alla liquidità attualmente disponibile dopo le misure restrittive imposte dal governo di Pechino. Suning ha replicato subito, con un documento in cinese tradotto in inglese, nel quale si certifica la capacità di onorare gli impegni finanziari fino al prossimo giugno.

“Il club nerazzurro assicura: è in grado di onorare gli impegni finanziari fino a giugno. È quello che sostiene il gruppo Suning in un documento, scritto in cinese e tradotto in inglese, inviato proprio alla commissione di vigilanza, presieduta da Paolo Boccardelli. La Covisoc negli ultimi giorni aveva inviato questionari ai club che attraversano un momento societario delicato. Il censimento ha coinvolto anche la Roma, che di recente ha cambiato proprietà, altre società di Serie A, numerose di B e C. L’Inter è stata fra le prime a rispondere, illustrando la sua situazione economica: dal rinvio del pagamento degli stipendi (su cui la Covisoc chiedeva spiegazioni) alla situazione generale della liquidità”.

Da qui alla fine della stagione, la proprietà nerazzurra dovrà versare circa 195 milioni di euro per i compensi dei giocatori, rate per l’acquisto dei cartellini e interessi. In particolare quest’ultima voce preoccupa non poco il club perché entro novembre occorre rinegoziare i due bond da 375 milioni di euro che scadono nel 2022 e uno degli enti creditori, Goldman Sachs, preme per riscuotere quanto deve. Se non succederà, assumerà il controllo del club per trovare, poi, un nuovo acquirente. Ecco perché Suning ha necessità di trovare subito un accordo con BC Partners o qualcun altro.