Questa situazione l’ha creata De Laurentiis

Entrò a piedi uniti sul Napoli di Ancelotti. Il settimo posto fu definito imbarazzante. Come definiamo quello di oggi?

Bene, riassumendo:

1. Il settimo posto della squadra guidata da Ancelotti un’anno fa fu testualmente definito “imbarazzante”. Spero che la posizione di oggi non sia considerata tale.

2. L’annata passata è stata certamente fallimentare. La squadra nuova però è stata rinforzata. Ma le cose non migliorano. Ci sarà il tempo per non affondare definitivamente?

3. Sette sconfitte (più altre due tra Supercoppa ed EL) non possono solo essere sfortuna, assenze, arbitri.

4. A proposito, a tutti i cercatori di alibi, ne sono rimasti ancora?

5. Mi duole il cuore per il Napoli, ma in questa situazione ci si è infilato De Laurentiis. Le squadre di calcio sono meccanismi delicati. Bisogna stare attenti ad entrarci a piedi uniti (tutto inizia da quei maledetto ritiro, poi da allora non ne ha azzeccate molte).

Cosa succederà ancora?