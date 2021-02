Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati alla squadra nella notte

Il comunicato del club: “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati dopo mezzanotte ai componenti del gruppo squadra”.

Per ora l’allarme, in casa Napoli, è rientrato. L’esito dei tamponi effettuati questa notte dalla squadra è negativo, per tutti i calciatori. Lo ha comunicato il Napoli su Twitter.

Scongiurato al momento il pericolo di nuovi contagi, dopo quelli di Ghoulam e Koulibaly registrati ieri.

📌 | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati dopo mezzanotte ai componenti del gruppo squadra. 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/IZt4bheLpn — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 6, 2021