Massara: «Ibra a Sanremo? La cosa non ci turba per niente»

Il direttore sportivo del Milan, Ricky Massara, ha parlato a Sky prima della partita di Europa League contro la Stella Rossa. Ha commentato le polemiche sulla partecipazione di Ibrahimovic al Festival di Sanremo come ospite, per cinque sere.

“La cosa non ci turba per niente. E’ un impegno di cui eravamo a conoscenza e preso prima della firma del rinnovo. Capisco che essendo un episodio inusuale faccia molto discutere ma siamo sereni e tranquilli di potere gestire un paio di allenamenti personalizzati, soprattutto di un professionista come Ibrahimovic. Siamo felici di quello che ci dà quotidianamente e di come ha contribuito alla crescita di questa squadra e continuerà a farlo anche da Sanremo”.