L’Uefa ha il campo neutro ideale: anche Moenchengladbach-City si giocherà a Budapest

Dopo Lipsia-Liverpool, anche un altro match di Champions League si disputerà in Ungheria. Il problema è sempre lo stesso: le restrizioni anti-Covid della Germania per chi arriva dal Regno Unito

L’Uefa ha il suo campo neutro anti-pandemia: Budapest. Dopo Lipsia-Liverpool, anche un altro match di Champions League si disputerà in Ungheria: Moenchengladbach-City. Il problema è sempre lo stesso: le restrizioni anti-Covid della Germania per chi arriva dal Regno Unito.

«La UEFA può confermare che la partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Borussia Moenchengladbach e Manchester City FC si giocherà alla Puskás Aréna di Budapest. La data della partita (24 febbraio 2021) e l’orario di inizio (21: 00CET) rimarranno gli stessi», si legge in una nota.

L’Uefa ha redatto un protocollo apposito proprio per evitare che le difficoltà di viaggi internazionali in questo periodo mettessero i bastoni tra le ruote delle coppe europee. E l’Ungheria, che ha regole molto più lasche in tema di Covid, è diventato logisticamente il suo campo neutro ideale.