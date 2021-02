Libero: non è un caso che la rinascita dell’Inter arrivi dopo le voci sulla cessione delle quote di Suning

Il progetto si è fermato in agosto ma ha per paradosso restituito all’Inter il miglior Conte, quello che trasforma i limiti in un motivo per superarsi

“L’impressione è che questo trionfo sia la svolta per l’Inter di Conte, ora a +4 sui rivali e, soprattutto, mai così tendente alla perfezione” scrive Claudio Savelli su Libero commentando il risultato del derby tra Milan e Inter.

È il rinascimento dell’Inter che coincide con il momento in cui prendono vita le voci sulla cessione delle quote di Suning

non è un caso, non può esserlo. Il progetto si è fermato in agosto ma ha per paradosso restituito all’Inter il miglior Conte, quello che trasforma i limiti in un motivo per superarsi