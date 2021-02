Libero bikini in libero beach volley, i reali del Qatar si arrendono alle atlete tedesche

Le due giocatrici si erano rifiutate di giocare a Doha costrette a coprirsi, ora la Federazione internazionale ha annullato il “dresscode”: “sono libere di indossare quello che vogliono”

Hanno vinto loro. Karla Borger e Julia Sude, le giocatrici tedesche di beach volley che si erano rifiutate di partecipare al torneo del World Tour in Qatar a causa del codice di abbigliamento, imposto dalla famiglia reale. Dovevano coprirsi, in quanto donne, con magliette al posto delle canotte e pantaloni fino al ginocchio, in uno sport che si gioca al caldo è in praticamente in costume.

E’ intervenuta la FIVB, la federazione Internazionale della Pallavolo: niente restrizioni: “il beach volley femminile, come qualsiasi altro sport, deve essere giudicato in base alle prestazioni e all’impegno e non all’abbigliamento”, ha affermato in una nota. “Pertanto, i giocatori sono liberi di indossare l’abbigliamento da gioco standard durante il torneo di Doha, se lo desiderano”.

E così la federazione di pallavolo del Qatar (QVA) ha aggiunto un nuovo paragrafo nel regolamento per il torneo – che si disputa dall’8 al 12 marzo – che riguarda per l’abbigliamento da gioco: “Dopo ulteriori discussioni, il 23 febbraio 2021 il QVA ha confermato che non ci sono restrizioni per i giocatori”.