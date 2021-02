“Le giocatrici di beach volley devono coprirsi”. E le due tedesche non vanno a Doha per protesta

Karla Borger e Julia Sude non partecipano al torneo del World Tour in Qatar a causa del codice di abbigliamento imposto dalla famiglia reale

Le giocatrici di beach volley Karla Borger e Julia Sude non partecipano al torneo del World Tour in Qatar a causa del codice di abbigliamento, imposto dalla famiglia reale. “Non vogliamo sostenere una cosa del genere”, ha detto Sude al Der Spiegel .

Il dress code impone alle ragazzi magliette al posto delle canotte e pantaloni fino al ginocchio, in uno sport che si gioca al caldo è in praticamente in costume. Per la migliore squadra tedesca di beach volley al momento è un’imposizione fuori discussione: “Potevamo scegliere e abbiamo deciso di non partecipare”, ha detto Sude. E Borger ha chiarito: “Ad un certo punto bisogna mettere anche un confine sociale”.

“Non si tratta di indossare poco o troppo. Si tratta del fatto che non possiamo fare il nostro lavoro con i nostri abiti da lavoro”, ha detto Sude. “Non capisco. Il beach volley è estenuante”, dice Borger: “Goccioli dal caldo, è tutto bagnato”.

La coppia è particolarmente infastidita dal fatto che vengano utilizzati doppi standard. “Ai Campionati mondiali di atletica leggera del 2019, i velocisti hanno gareggiato con i loro normali abiti da lavoro”.