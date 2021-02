Lazzari bestemmia, squalificato con la prova tv: salterà la prossima giornata

Su segnalazione della Procura Federale, l’esterno è stato colto in flagrante mentre proferisce un’espressione blasfema e non sarà a disposizione di Inzaghi

Il giudice sportivo, in seguito alla segnalazione della Procura Federale, ha squalificato per un turno Manuel Lazzari (Lazio) per aver proferito un’espressione blasfema immortalata dalle telecamere e dai microfoni presenti sul campo.

Salteranno la prossima giornata perché ammoniti da diffidati anche Bastoni ed Erlic (Spezia), Dimarco (Verona), Hoedt (Lazio), Rabiot (Juventus).

Ammenda di 12 mila euro per il Parma per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della partita di circa nove minuti contro il Verona.